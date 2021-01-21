Россиянка пришла на пластику к опытному врачу и пострадала от рук аспиранта

Россиянка рассказала об ужасных последствиях пластической операции на лице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Жительница Новосибирска Тамара, чья фамилия не разглашается, рассказала журналистам, что захотела избавиться от нависшего века и скорректировать расположение бровей. Женщина выбрала хирурга в Instagram, просмотрев результаты ее работы, и пришла на консультацию.

Врач назначила женщине блефаропластику только через полгода после обращения из-за отсутствия мест к клинике. По словам россиянки, она обрадовалась долгой очереди, поскольку решила, что если хирург востребованный, то процедура пройдет удачно.

Согласно материалу, проблемы со здоровьем у женщины начались еще до хирургического вмешательства. Татьяне назвали сумму в два раза дороже той, которую она предварительно согласовала с хирургом — 130 тысяч рублей. «Благо у меня сохранился бланк с консультации, в котором хирург обозначила цену», — добавила женщина.

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По информации издания, россиянке не понравился и результат проведенной блефаропластики: на одном глазу из-за сильно натянутой кожи у нее вывернулось веко. Вдобавок глаза Татьяны получились асимметричными. «Меня уверяли, что все пройдет. Конечно, ничего не прошло», — пожаловалась пациентка.

Кроме того, после операции выяснилось, что ее провел не выбранный опытный хирург, а аспирант. «Я что, подопытная мышка за свои же деньги? Меня никто об этом не предупреждал», — пояснила героиня материала.

Пострадавшая от рук аспиранта россиянка намерена обращаться в суд и требовать от клиники возврат денежных средств за операцию, а также компенсацию за причинение морального вреда.

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