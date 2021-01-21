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Основатель Alibaba разбогател на миллиард долларов после появления на публике

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Джек Ма
Джек Ма
Фото: Thibault Camus / AP

Основатель Alibaba Джек Ма разбогател на 1,4 миллиарда долларов после своего появления на публике впервые за три месяца. По данным рейтинга Forbes Real-Time теперь его состояние оценивается в 62 миллиарда долларов. Короткого видео оказалось достаточно, чтобы успокоить инвесторов.

Alibaba от TradingView

Рыночная стоимость Alibaba Group, которую основал Ма, увеличилась на 58 миллиардов долларов. Миллиардер 20 января принял участие в церемонии вручения премии сельским учителям. Ма, не появлявшийся на публике с октября, выступил на благотворительном мероприятии по видеосвязи.

В октябре Ма раскритиковал политику властей КНР в отношении бизнеса, отметив, что «постоянный контроль может задушить инновации» в стране. После этого национальный регулятор заблокировал готовившееся IPO (процедуру выхода на биржу) его финтех-корпорации Ant Group.

В январе издание International Business Times сообщило, что власти Китая решили национализировать компании Alibabа и Ant Group. Следственные органы открыли офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре прошлого года.

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