Основатель Alibaba разбогател на миллиард долларов после появления на публике

Основатель Alibaba Джек Ма разбогател на 1,4 миллиарда долларов после своего появления на публике впервые за три месяца. По данным рейтинга Forbes Real-Time теперь его состояние оценивается в 62 миллиарда долларов. Короткого видео оказалось достаточно, чтобы успокоить инвесторов.

Рыночная стоимость Alibaba Group, которую основал Ма, увеличилась на 58 миллиардов долларов. Миллиардер 20 января принял участие в церемонии вручения премии сельским учителям. Ма, не появлявшийся на публике с октября, выступил на благотворительном мероприятии по видеосвязи.

В октябре Ма раскритиковал политику властей КНР в отношении бизнеса, отметив, что «постоянный контроль может задушить инновации» в стране. После этого национальный регулятор заблокировал готовившееся IPO (процедуру выхода на биржу) его финтех-корпорации Ant Group.

В январе издание International Business Times сообщило, что власти Китая решили национализировать компании Alibabа и Ant Group. Следственные органы открыли офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре прошлого года.