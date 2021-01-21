Умер посол России в Замбии

Посол России в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на странице российской дипломатической миссии в Twitter.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева», — сказано в сообщении.

Болдырев был послом России в этой стране с октября 2019 года. До этого он занимал ряд других внешнеполитических должностей: был советником посольства России в Великобритании, заместителем постоянного представителя российского государства в Вене. С 2010 по 2012 год Болдырев был заместителем директора департамента информации и печати в российском МИД.