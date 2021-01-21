Мир
 
Последние новости
Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве
Развеян миф о бесплатных квартирах в СССР
Увеличилось число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье 
В России за сутки умерли 612 пациентов с коронавирусом
В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом
Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет
Россиянки атаковали Instagram расставшегося с возлюбленной Бена Аффлека
Наряд поющей гимн на инаугурации Байдена Леди Гаги привлек внимание зрителей
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер посол России в Замбии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Замбии

Посол России в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на странице российской дипломатической миссии в Twitter.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева», — сказано в сообщении.

Болдырев был послом России в этой стране с октября 2019 года. До этого он занимал ряд других внешнеполитических должностей: был советником посольства России в Великобритании, заместителем постоянного представителя российского государства в Вене. С 2010 по 2012 год Болдырев был заместителем директора департамента информации и печати в российском МИД.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола Борис Пастухов
Народный артист России Алексей Евсюков умер после заражения коронавирусом
Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов