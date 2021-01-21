Крокодил растерзал мужчину на глазах у его друга

Крокодил растерзал жителя города Маунт-Дарвин, Зимбабве, который вместе с другом пытался пересечь вышедшую из берегов реку. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.

В пятницу, 15 января, 26-летний Небарт Доро (Nebart Doro) вместе с 29-летним другом Джетиаси Чари (Jethiasi Chari) пытались перейти реку Руя во время наводнения.

Доро смыло водой и унесло течением. Чари рассказал полиции, что у него на глазах на его друга напал крупный крокодил.

Представитель полиции Нейзон Дливайо (Naison Dhliwayo) рассказал, что полицейские водолазы ведут поиск тела Доро.

Полицейские предостерегли местных жителей от попыток пересекать реки во время сезона дождей, так как в воде могут находиться крокодилы.

Ранее сообщалось, что в городе Байтбридж (Зимбабве) крокодил растерзал мужчину. Местная жительница рассказала что ее родственник пропал, когда пересекал реку Лимпопо, разделяющую Зимбабве и ЮАР.