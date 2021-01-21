Рита Дакота оказалась в больнице на Бали

Российская певица Рита Дакота оказалась в больнице во время отдыха на острове Бали. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

Исполнительница выложила несколько видео из госпиталя. Она рассказала, что ей внезапно стало плохо: у нее потемнело в глазах, а руки и ноги онемели.

«Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться. Ждем анализов. Поставили мне капельницу из какого-то суперобезболивающего», — написала артистка. Она пояснила, что ей назначили КТ, а также взяли анализы, чтобы установить причину внезапного приступа.

В сентябре 2020-го Рита Дакота застряла на отдыхе в Турции из-за положительного теста на COVID-19. «Меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — пожаловалась она тогда, пояснив, что повторные анализы можно будет сдать только через неделю. Певица также рассказала, что ее держат «в заточении» в маленькой комнате под присмотром охранника.