МВД раскрыло данные о посетивших страну в 2020 году иностранцах

Министерство внутренних дел России раскрыло данные о посетивших страну иностранцах за 11 месяцев 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего иностранцев приехало в Россию из стран СНГ — 80,4 процента от общего числа. Еще 7,3 процента приезжих были из Евросоюза. Остальные 12,4 процента иностранцев оказались гражданами других стран.

В декабре прошлого года Научный центр безопасности дорожного движения МВД России раскрыл данные по иностранцам, признанным виновными в ДТП на территории страны за январь-сентябрь 2020 года. Так, лидером «антирейтинга» оказались граждане Узбекистана — 797 аварий. Также в пятерку вошли граждане Киргизии (701 авария), Таджикистана (599), Азербайджана (282) и Армении (280).