Раскрыта причина появления непонятных насекомых в квартирах москвичей

Специалисты раскрыли причину появления непонятных насекомых, на которых жаловались жители московских квартир. Оказалось, что в городе активизировались клещи, распространение которых связано с погодными условиями. Об этом сообщает радиостанция «Москва FM» со ссылкой на соцсети.

Жильцы предположили, что пострадали от клещей или клопов. Тогда сотрудники одной из санэпидемстанций подтвердили, что клещи активизировались и в старых домах, и в новостройках. Они связали это с низкими температурами. В итоге в холодных условиях насекомые начали перебираться в теплые помещения, в том числе в квартиры.

Биолог-энтомолог Роман Хряпин подчеркнул важность различать растительноядных и гамазовых клещей. По словам эксперта, первые быстро погибают, так как в квартирах для них нет пропитания. Однако вторые представляют опасность для человека, так как питаются кровью и могут оставлять укусы.

Специалисты также дали жителям несколько рекомендаций по профилактике появления насекомых. Они посоветовали каждый день проводить дома влажную уборку и содержать в порядке коммуникации и вентиляцию. Однако в случае появления клещей эксперты рекомендовали вызывать санитарную бригаду, а не решать проблему самостоятельно.

В июле 2020 года от нашествия насекомых пострадали жители одного из домов Хабаровска. Они стали замечать у себя на теле следы укусов. Оказалось, что блохи поселились в квартирах, подъездах и на придомовой территории. Тогда жильцы попытались сообщить о произошедшем в управляющую компанию, однако сотрудники не ответили на звонки.

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