Женщина получила три миллиарда рублей благодаря сну 20-летней давности

Жительница канадского города Торонто много лет подряд играла лотерею числами, которые 20 лет назад приснились ее мужу, и выиграла 60 миллионов канадских долларов (3,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает сайт телеканала CTV News.

Денг Праватудом (Deng Pravatoudom) с семьей и 14 братьями и сестрами иммигрировала в Канаду из Лаоса в 1980 году. Переезд спонсировала местная церковь. Женщина и ее муж более 40 лет были разнорабочими. Весной 2020 года, с началом пандемии, коронавируса Праватудом лишилась работы.

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Недавно женщина проверила результаты розыгрыша по своему последнему лотерейному билету. Она обнаружила, что выиграла еще одну бесплатную игру. Розыгрыш состоялся 1 декабря 2020 года.

«Спустя несколько дней я не могла поверить, что бесплатный билет принес мне 60 миллионов канадских долларов», —сказала она.

На призовые деньги Праватудом и ее муж планируют купить дом, оплатить счета, помочь другим членам семьи и начать путешествовать, когда ситуация с коронавирусом позволит делать это.

«С этими деньгами я смогу больше помогать детям», — отметила победительница. Себе она намерена купить украшения с бриллиантами.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода Аделаиды Хэппи-Вэлли в австралийском штате Южная Австралия 20 лет вписывала в лотерейные билеты числа покойного мужа и сорвала джекпот. Женщина планирует установить новую изгородь перед домом и поделиться выигрышем с сыновьями и их семьями.