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В Россию впервые за долгое время ввезут жизненно важный для онкобольных препарат

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Россию впервые за долгое время ввезут «Прокарбазин» — жизненно важный для людей с онкологическими заболеваниями препарат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний "Прокарбазин". Он давно не поставлялся в нашу страну, теперь его получат все, кто в этом нуждается», — объявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено продолжить совершенствование системы онкологической помощи, чтобы пациенты с раком были обеспечены всеми необходимыми препаратами.

Ранее стало известно, что в России нашли способ прекратить дефицит лекарств для онкобольных. Соответствующие меры разработал Минздрав. В ведомстве решили увеличить предельную отпускную цену на препараты. Сейчас проект проходит межведомственное согласование.

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