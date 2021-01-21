В Москве частично сняли ограничения для кинозалов, театров и концертов

Ограничения по общей вместимости в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут частично сняты с 22 января. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Максимальное количество зрителей в культурных учреждениях увеличат с 25 процентов до 50 процентов от общей вместимости помещений. Отмечается, что это делается в связи с тем, что в Москве снизилось число ежедневно госпитализируемых пациентов с коронавирусом, а также увеличились темпы вакцинации.

Также будет возобновлена работа библиотек, музеев и других учреждений культуры. Разрешается проведение выставок и других массовых культурных мероприятий при условии, что число посетителей не будет превышать 50 процентов от общей вместимости помещений.

Собянин анонсировал решение по снятию ограничений из-за пандемии коронавируса на посещение кинотеатров в столице в июне 2020 года. До этого мэр заявил, что плановый переход к нормальной жизни в Москве займет почти 2,5 месяца.