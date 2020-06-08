Минкульт заявил о реальности нагнать планы в связи с возобновлением киносъемок

Благодаря возобновлению киносъемок в Москве компании смогут нагнать календарные планы, которые были сдвинуты в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС.

Любимова отметила, что есть много проектов, отснять которые необходимо именно в летние месяцы. Она поблагодарила мэрию Москвы за снятие ограничений.

«Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъемочной деятельности в столице. Возможность начать работу съемочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями, — это серьезный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний», — подчеркнула министр культуры.

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В понедельник, 8 июня, мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные из-за пандемии коронавируса. Был опубликован план постепенного возвращения бизнеса к работе. Так, среди тех отраслей, для которых с 9 июня перестают действовать прежние ограничения, оказались фотоателье, ветеринарные клиники, парикмахерские, салоны красоты, агентства по трудоустройству, а также общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

В мае Роспотребнадзор дал рекомендации Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по профилактике коронавируса среди работников индустрии. В ведомстве заявили, что возобновление киносъемок в России зависит от эпидемиологической обстановки, и перечислили меры. Среди них были: ограничение контактов между коллективами разных отделов, не связанными общими задачами, размещение гримерных мест на расстоянии полутора-двух метров друг от друга, и другие меры для личной безопасности и здоровья сотрудников.

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