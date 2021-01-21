Time поместил на обложку Байдена в разгромленном Овальном кабинете

Свежий выпуск американского журнала Time посвящен новому президенту США Джо Байдену. На обложке изображен первый рабочий день американского лидера в разгромленном Овальном кабинете. Передовица издания доступна на его официальном сайте, а также в Twitter-аккаунте журнала.

Нарисованный Овальный кабинет завален кипами бумаг, на столе лежит еда из ресторана быстрого питания, а на полу знаменитая красная бейсболка бывшего президента США Дональда Трампа.

На одной из штор красной краской нарисована буква «Т». Сам Байден стоит и смотрит в окно. На правой стороне обложки размещена надпись: «День первый».

В посвященной новому президенту США статье говорится о задаче Байдена объединить сторонников Республиканской и Демократической партий.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.