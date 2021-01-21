Байден рассказал о «великодушном» письме Трампа

Новый президент США Джо Байден рассказал о послании от своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, предыдущий глава Белого дома оставил «великодушное» письмо. Однако Байден предпочел не разглашать содержимое послания, поскольку, по его словам, это письмо личного характера. Впрочем, добавил Байден, он, может быть, расскажет подробности позже, после личного разговора с Трампом.

О том, что Трамп исполнил хотя бы одну из президентских традиций, связанных с передачей полномочий преемнику, оставив письмо своему преемнику в Овальном кабинете, сообщалось 20 сентября. Тогда в Белом доме также отказались раскрыть текст письма.

Вся галерея ««Демократия восторжествовала»» Продолжить Сотрудники служб безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Фото: Jonathan Ernst / Reuters 1 /13

Ранее стало известно, что Байден за первый час нахождения в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подписав соответствующие указы. В частности, он подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату. Кроме того, он поручил остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд из ряда мусульманских стран.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал.