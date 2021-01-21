Жена отказалась спать рядом с мужем из-за его отваливающихся пальцев

Житель Уэльса рассказал о том, как у него после тяжелой болезни несколько лет отваливались пальцы на ногах. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Весной 2018 года 61-летний Саймон Чарльзуорт (Simon Charlesworth) попал в больницу с воспалением легких и сепсисом. Мужчина десять дней находился в искусственной коме, а затем провел в реанимационном отделении еще четыре недели. Во время комы из-за плохого кровоснабжения конечностей у него началось омертвение тканей в пальцах ног. Ему предлагали ампутацию, однако мужчина отказался.

Первый палец почернел и отвалился в августе 2018 года, через четыре месяца после возвращения из больницы. Это произошло, когда Чарльзуорт натирал его антисептиком, чтобы задержать распространение инфекции. По его словам, он даже не почувствовал боли. В течение следующих двух лет у мужчины один за другим отвалились оставшиеся пальцы. «Жена отказывалась спать со мной в одной кровати, потому что не хотела проснуться рядом с отвалившимся пальцем», — рассказывает он.

Некоторые пальцы оставались у меня в руке, когда я натирал их антисептическим лосьоном. Другие — в кровати. Хуже всего было, когда они отваливались во время душа. Можете представить, каково надевать носки поутру и думать: "Еще вечером тут определенно был палец" Саймон Чарльзуорт

Ранее сообщалось, что 46-летняя жительница Великобритании Хейли Томас чуть не лишилась конечностей после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом. Через двухмиллиметровый порез в кровь попали бактерии, приводящие к развитию сепсиса.