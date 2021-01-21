Российские компании потеряли триллионы рублей

Малый бизнес потерял 2,8 триллиона рублей оборота за 2020 год, об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА). При этом наибольшие убытки российские компании понесли в третьем квартале, уже после снятия карантинных мер.

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Больше всего в апреле-сентябре пострадали туристические агентства. Также выручка резко упала у отрасли общественного питания, гостиничной деятельности и рынка недвижимости. Наибольший объем средств потеряла оптовая торговля. По оценке Центра стратегических разработок, количество занятых в малом и среднем бизнесе в 2020 году могло уменьшиться на 1,1 миллиона человек.

Задолженность компаний по кредитам за 10 месяцев прошлого года выросла на 17 процентов (до 5,54 триллиона рублей). По стрессовому сценарию НРА, в 2021 году оборот малых предприятий может сократиться еще на триллион, по базовому — увеличится на 1,3 трлн рублей.

Глобальные потери малого и среднего предпринимательства (МСП) составили по меньшей мере 126 миллиардов долларов в 2020 году. Больше всего убытков понесла сфера услуг. На сферу МСП по всему миру повлияли ограничения в США, Китае и странах Евросоюза, на них завязано 63 процента глобального импорта и 64 процента экспорта.