В России заработала виртуальная база данных «Арктический некрополь»

В России заработала виртуальная справочная база данных «Арктический некрополь» с историческими сведениями о боевых и гражданских потерях на территории Заполярья, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Задача проекта — объединение усилий регионов России и зарубежных стран в деле сохранения исторической памяти», — говорится в публикации.

На сайте размещена информация о местах гибели самолетов, военных и гражданских кораблей, а также о погибших в Арктике участников конвоев в период Великой Отечественной войны. В базе указаны имена, воинские звания, род войск, наименования кораблей и судов, численность команды, обстоятельства гибели и прочее.

В дальнейшем проект будет развиваться. Информация будет дополняться данными, полученными от представителей Великобритании, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии, Норвегии, Канады, США.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров отметил, что власти собираются узнать как можно больше о неизвестных военных событиях 1941-1945 годов и «оставить после себя, как знак благодарности, труд важный и значимый — источник объективных знаний».