Женщина раскрыла причину своего ежедневного недосыпа и прославилась в TikTok

Пользовательница TikTok с ником @susieandmollie раскрыла причину своего ежедневного недосыпа, установив камеру ночного видения. Запись произошедшего собрала сотни тысяч просмотров и спустя время прославила автора публикации, пишет Daily Star.

«Я чувствую себя такой разбитой по утрам, — призналась @susieandmollie. — Я догадывалась, что меня что-то будит по ночам… Так что я установила камеру ночного видения, чтобы выяснить, в чем дело…»

На кадрах видно, как женщина забыла выключить телевизор и легла спать. В ночи к ней на кровать запрыгивает кот по кличке Джинджер, садится рядом с ней и неоднократно трогает хозяйку лапой, пытаясь ее разбудить. Питомец приставал к владелице с 23:00 до 3:00.

Ролик понравился около 40 тысячам пользователей. Многие владельцы котов подтвердили, что их любимцы ведут себя так же. «Прям как моя кошка! Бывают ночи, когда она совершенно не дает мне поспать», — писали одни. «Я читал, это потому, что она уже старенькая, а пожилые кошки страдают слабоумием и ведут себя неразумно», — пытались найти объяснение другие. «Вот так один из моих друзей узнал, что страдает апноэ во сне, — рассказывали третьи. — Кот будил его каждый раз, когда он переставал дышать».

Еще один комментатор посоветовал @susieandmollie приподнимать одеяло, позволяя коту забраться внутрь. «Попробуй! Они любят, когда им тепло и уютно», — заверил юзер.

Ранее пользователь Twitter под ником @stluis_htx узнал причину своего неспокойного сна благодаря записи с камеры ночного видения. На снимках видно, как домашний кот сидит в ночи возле хозяина и пристально на него смотрит. На следующих фотографиях питомец лежит на лице спящего мужчины, мешая ему дышать.

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