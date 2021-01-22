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Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили

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Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро летом 2021 года не состоится из-за пандемии коронавируса. Об отмене праздничного мероприятия в Twitter сообщил мэр города Эдуарду Паес.

Он написал, что никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и понимает экономическую важность события, но думать о проведении его в июле пока бессмысленно.

«Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. В данный момент не все возможно организовать. Таким образом, хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала», — заявил Паес.

Мэр отметил, что в 2022 году праздник состоится и все вакцинированные гости смогут попасть на культурное событие.

В сентябре 2020 года сообщалось, что карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса. Такое решение приняла независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa). Глава объединения Жоржи Кастанейру тогда подчеркнул, что речь идет не об отмене мероприятия, а о его переносе.

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