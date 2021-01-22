Появились подробности в деле об убийстве и изнасиловании стюардессы в отеле

Начальник полиции Филиппин Гарольд Депозитар (Harold Depositar) получил приказ об увольнении из-за недобросовестного ведения дела об убийстве и изнасиловании стюардессы Philippine Airlines в местном четырехзвездочном отеле. Об этом сообщает New York Post.

По первоначальной версии, 23-летняя Кристин Дасера скончалась в начале января после празднования Нового года с друзьями и коллегами в гостинице City Garden Hotel. В совершении преступления заподозрили 12 мужчин, трое из которых были взяты под стражу.

Однако местная прокуратура отпустила их на свободу после того, как в деле появились дополнительные подробности. По словам одного из подозреваемых Грегорио де Гусмана (Gregorio de Guzman), все мужчины из компании Дасеры были геями. «Мне кажется, что она просто любит тусоваться с представителями ЛГБТ. Ей с нами комфортно», — пояснил он.

Помимо этого, двое подозреваемых заявили, что правоохранители заставили их дать ложные показания об употреблении наркотиков на новогодней вечеринке путем «психологических пыток». Еще один причастный к делу объяснил свой поцелуй с погибшей, попавший на камеры видеонаблюдения накануне ее смерти: мужчина подчеркнул, что инициатором близости была сама Дасера, а он предпринимал попытки ее оттолкнуть.

Кроме того, полиция подверглась критике за то, что не провела тщательного токсикологического исследования при обнаружении тела бортпроводницы: по официальным данным вскрытия, девушка умерла от разрыва аорты.

14 января мать стюардессы Шэрон Дасера (Sharon Dacera) заявила, что не верит официальным результатам экспертизы и считает, что ее дочь изнасиловали перед убийством. Семья погибшей потребовала уволить сотрудника судебно-медицинской службы Филиппинской национальной полиции, обвинив его в непрофессионализме.