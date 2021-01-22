Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео

Два тигра в Индии вступили в ожесточенную схватку, которую пользователи соцсетей назвали «битвой титанов». Видео с животными опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Парвин Касван.

На записи видно, как два тигра идут бок о бок. Неожиданно они бросаются друг на друга и начинают драться. На видео слышен их рык.

«Битва титанов. Только из Индии. Лучшее, что вы можете увидеть. Получил по WhatsApp», — написал Касван в подписи к клипу.

С момента публикации запись набрала множество комментариев. Один из пользователей написал: «Захватывает дух».

«Этот мир слишком тесен для них двоих», — отметил другой зритель.

Ранее сообщалось, что в тигровом заповеднике Тадоба Андхари, Индия, фотограф Арпит Парех, снимающий дикую природу, запечатлел схватку бенгальского тигра с медведем-губачом, который считается самым смертоносным медведем в мире. Напряженное противостояние хищников длилось полчаса.