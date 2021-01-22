Российского бойца ММА осудили на два года за драку

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Максима Щербакова по прозвищу Топор осудили за драку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Хамовнический суд Москвы приговорил спортсмена к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Представитель бойца обжалует решение суда.

Щербаков стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за незнакомых девушек в магазине. Конфликт произошел в мае 2019 года.

В декабре 2020 года сообщалось, что российский боец ММА Гаджимурад Антигулов устроил пьяную драку на свадьбе. Ссора произошла из-за алкоголя. Хотя на столах его не было, Антигулов принес его с собой. Спортсмена неоднократно просили убрать бутылку, но он отказывался это сделать.

В мае 2019-го другой российский боец Али Багаутинов вспомнил о бесконечных драках в Дагестане. Он рассказал, что от дома до спортзала, где проходили его тренировки в детстве, нужно было пройти около 500 метров. На этой дистанции Багутинов успевал подраться пять раз.