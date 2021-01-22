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Российского бойца ММА осудили на два года за драку

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Максим Щербаков
Максим Щербаков
Фото: @topor.makc

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Максима Щербакова по прозвищу Топор осудили за драку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Хамовнический суд Москвы приговорил спортсмена к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Представитель бойца обжалует решение суда.

Щербаков стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за незнакомых девушек в магазине. Конфликт произошел в мае 2019 года.

В декабре 2020 года сообщалось, что российский боец ММА Гаджимурад Антигулов устроил пьяную драку на свадьбе. Ссора произошла из-за алкоголя. Хотя на столах его не было, Антигулов принес его с собой. Спортсмена неоднократно просили убрать бутылку, но он отказывался это сделать.

В мае 2019-го другой российский боец Али Багаутинов вспомнил о бесконечных драках в Дагестане. Он рассказал, что от дома до спортзала, где проходили его тренировки в детстве, нужно было пройти около 500 метров. На этой дистанции Багутинов успевал подраться пять раз.

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