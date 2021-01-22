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В России за сутки умерли 580 пациентов с коронавирусом

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за сутки скончались 580 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 68 412 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 22 января.

Также за последние сутки в стране выявлено 21 513 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (3104), Москве (3037), Московской области (1142). Минимальное количество случаев коронавируса зафиксировано Чукотском (6) и Ненецком (1) автономных округах.

За последние сутки в России от COVID-19 выздоровели 5 800 человек. Всего их количество с начала пандемии достигло 3 081 536 человек.

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