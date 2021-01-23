Мужчина купил морковь и выиграл 12 миллионов рублей

Житель Великобритании Мартин Гилби (Martin Gilbey) случайно разбогател благодаря тому, что купил овощ. Об этом пишет Daily Star.

Он вместе со своей возлюбленной Трейси (Tracy) собирался приготовить жаркое, но вдруг понял, что дома закончилась морковь. Гилби отправился в магазин, однако уже на кассе выяснилось, что при оплате картой минимальный размер покупки составляет три фунта стерлингов (300 рублей). Продавец предложила мужчине купить на недостающую сумму лотерейный билет EuroMillions.

Вернувшись домой, мужчина завершил готовку и лег отдыхать. На утро он вспомнил про лотерею и решил узнать, если там хоть какой-то выигрыш. Он скачал специальное приложение для проверки билета. Отсканировав его, Гилби пришел в шок. В сообщении говорилось, что он выиграл 119 151 фунт стерлингов (более 12 миллионов рублей).

Он признался, что не мог поверить в то, что выиграл. «Я проверил его снова. Затем я даже удалил приложение, загрузил его снова и повторно отсканировал билет», — признался Гилби.

В декабре житель австралийского города Хастингс, штат Виктория, доверился кассирше при выборе лотерейных билетов и сорвал джекпот. Победитель отметил, что денежный приз позволит ему купить дополнительные подарки внукам на Рождество. Кроме того, он планирует улучшить запланированную на следующий год поездку с женой в Новую Зеландию.