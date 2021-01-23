Эстонский генерал призвал готовиться к войне с Россией

Эстонский генерал-майор Мартин Херем призвал увеличить расходы на оборону до 6,5 процента от ВВП страны, чтобы противостоять в течение длительного времени «атаке России». Об этом пишет РИА Новости.

По словам генерала, самой большой угрозой якобы по-прежнему является Россия. Херем подчеркнул, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.

Как считает генерал, на данный момент самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. Необходимо защитить подразделения, а бронетехнику и транспортные средства нужно привести в хорошее состояние. Кроме того, должны быть средства связи и наблюдения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.