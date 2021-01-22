Порошенко потребовал «непрерывной осады» Кремля

Бывший президент Украины Петр Порошенко напомнил нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как именно следует решать вопросы Донбасса и Крыма, и какие «красные линии» нельзя переходить. Об этом политик заявил в эфире украинского «5 канала».

Порошенко потребовал продолжения «непрерывной осады Кремля» с помощью санкций, а также посоветовал привлечь США к переговорам по Донбассу. По его словам, Киев имеет хорошие шансы добиться принятия дорожной карты процесса урегулирования на своих условиях до конца 2021 года, пока у власти в Германии находится Ангела Меркель.

Кроме того, напомнил Порошенко, западные партнеры прислушивались к его просьбам ввести миротворческий контингент Совбеза ООН в Донбасс, и Зеленскому стоит вернуться к этому плану.

Также бывший президент посоветовал нынешней власти «не раздражать общество пустой болтовней» по поводу проведения местных выборов в Донбассе, поскольку условий для этого в 2021 году явно не будет. «Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», — подчеркнул он.

15 января партия Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковала и.о. министра энергетики страны Юрия Витренко за предложение возобновить закупки топлива из России, чтобы разрешить кризис с нехваткой энергоносителей и повышением тарифов на коммунальные услуги, а также отменой льгот. Кризис вызвал массовые волнения по всей стране. По мнению сторонников бывшего президента, Минэнерго в сговоре с высшим руководством страны хочет сделать Киев снова зависимым от Москвы.

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