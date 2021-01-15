Партия Порошенко обвинила Минэнерго в желании зависеть от России

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обвинила и.о. министра энергетики страны Юрия Витренко в желании вернуть республику в зависимость от Москвы. Сообщение об этом появилось на официальном сайте движения.

Ранее Витренко предложил возобновить закупки голубого топлива из России, чтобы разрешить в стране кризис с энергоносителями и повышением тарифов. Депутаты усмотрели в этом сговор во всем высшем политическом руководстве Украины. «Очевидно, что его заявление не могло быть не согласовано с офисом президента», — заявили в партии.

Депутаты также связали инициативу главы министерства с попытками США остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а также якобы наблюдаемым ослаблением позиций российской компании «Газпром» в Восточной Европе. «В этой критической ситуации Украинская власть спешит (президенту России Владимиру) Путину на помощь», — говорится в сообщении.

В январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.

Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие взяли штурмом областную администрацию.