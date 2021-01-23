Участвующий в ралли автомобиль въехал в толпу зрителей в российском городе

Участвующий в ралли «Карелия-2021» автомобиль въехал в толпу наблюдающих за гонкой зрителей, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает ИА «Республика Карелия».

На опубликованных в соцсетях кадрах с места происшествия в российском городе видно, как машину заносит, после чего она переворачивается и слетает с дороги. Оказавшихся на ее пути зрители разбегаются.

В минздраве Карелии сообщили, что в результате инцидента пострадали два жителя Санкт-Петербурга, оба получили травмы средней тяжести.