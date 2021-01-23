В России выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 23 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных обнаружили в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668) и Московской области (1121), меньше всего — в Еврейской автономной области (14), Ненецком (5) и Чукотском автономных округах (3). Отмечается, что за сутки 27 779 человек выздоровели, 559 скончались.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 698 273 случая инфицирования. За весь период 3 109 315 человек вылечились, 68 971 скончался.

Ранее в январе заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на сегодняшний день коронавирусом переболели менее 3 процентов россиян.