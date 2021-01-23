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Захарова назвала публикации посольства США вмешательством во внутренние дела

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала публикации посольства США в Москве «чистой воды вмешательством во внутренние дела». Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Захарова призвала присмотреться к тому, что размещает на своем сайте американская дипмиссия. Отмечается, что накануне посольство США в России «опубликовало маршруты протестов в городах России и вбросило информацию о походе на Кремль».

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило американских дипломатов в фактическом подстрекательстве к протестам. Как отметили в министерстве, посольство США в Москве демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами не в первый раз. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги негативно отразятся на двусторонних отношениях, а руководству американского посольства «предстоит серьезный разговор в МИД России».

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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