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Франция приготовилась ввести третий по счету карантин

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Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

В ближайшие дни во Франции могут объявить третий по счету карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche. По данным местного издания, решение о введении локдауна будет принято в самое ближайшее время.

Французские власти готовы ввести очередной локдаун из-за распространения британского штамма коронавируса, пишет издание. Решение находится на финальном этапе обсуждения, властям станы осталось лишь определиться со сроками и условиями ограничений.

Сообщается, что, как и в 2020 году, о карантине французам в ближайшую среду, 27 января, объявит по телевидению президент страны Эммануэль Макрон. Ограничения вступят в силу до конца будущей недели, планируется, что они продлятся не менее трех недель.

Предвидя шок, который это объявление может вызвать среди населения, некоторые ограничения правительство может смягчить. К примеру, разрешить работу не только тем магазинам, которые торгуют товарами первой необходимости. Также сообщается, что школы будут оставаться открытыми.

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