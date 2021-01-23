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В Германии суд признал карантин «катастрофично ошибочным решением»

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Фото: Globallookpress.com

В Германии суд оправдал мужчину за нарушение карантинных мер, признав их «катастрофично ошибочным решением». Согласно заключению суда, карантин противоречит Конституции страны, сообщает Focus Online.

Отмечается, что решение веймарского суда (федеральная земля Тюрингия) идет вразрез с мнением большинства ученых и политиков ФРГ, а также ставит под вопрос государственные меры по борьбе с распространением коронавируса.

В решении суда отмечается, что запрет на ограничение контактов подрывает основы общества и является противозаконным. Кроме того, оно нарушает «обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства» и ограничивает свободы человека, считают в суде.

Сообщается, что мужчина нарушил карантинные меры весной 2020 года. Тогда, по мнению суда, не было угрозы коллапса системы здравоохранения, а соответственно и не было оснований вводить локдаун. В итоге суд оправдал мужчину и вынес вердикт, согласно которому все издержки должно выплатить государство.

Как подчеркивает издание, соответствующее заключение веймарского суда будет способствовать дискуссии о правомерности карантинных мер в ФРГ.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель постановила продлить локдаун в Германии до 14 февраля. Кроме того, жителей республики обязали носить в транспорте, общественных местах и магазинах лишь респираторы и медицинские, а не тканевые, маски.

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