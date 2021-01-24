Вылечивший Трампа от COVID-19 препарат начнут использовать в Германии

Германия обратила внимание на опыт борьбы с коронавирусом бывшего президента США Дональда Трампа и первой среди стран ЕС закупила препарат, которым лечили республиканца. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag рассказал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Глава ведомства уточнил, что Берлин приобрел 200 тысяч доз препарата на основе моноклональных антител, покупка обошлась правительству в 400 миллионов евро. Шпан добавил, что лекарство первыми получат университетские клиники. По его словам, введение антител пациентам из группы риска на ранней стадии позволит исключить тяжелое течение болезни.

Министр не стал раскрывать производителя препарата, однако журналисты Bild am Sonntag заверили, что речь идет о лекарстве, которым лечили Трампа. При этом отмечается, что работавшие с бывшим президентом врачи в ходе лечения, кроме прочего, пользовались разработкой компании Regeneron, которая по сути является «коктейлем» из моноклональных антител.

Ранее сообщалось, что в США врачи случайно ввели жителям штата Западная Вирджиния «коктейль» с антителами к коронавирусу Regeneron вместо вакцины. После инцидента чиновники местного департамента здравоохранения заверили, что жизнь пациентов вне опасности.

В ноябре 2020 года в США разрешили лечить некоторых пациентов с коронавирусом «коктейлем» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, который принимал бывший президент страны Дональд Трамп во время болезни. Данное средство используется только в экстренных случаях для лечения взрослых и детей с заболеванием в легкой или средней форме. Пациенты, которым необходима кислородная терапия или же госпитализация, не будут принимать данный «коктейль».