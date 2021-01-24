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Во Франции оценили возможность введения третьего карантина

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Фото: CHARLES PLATIAU / Reuters

Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси оценил возможность введения третьего карантина в стране в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, ситуация с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции сравнима со второй пандемией, поэтому третий локдаун возможен. Он отметил, что южноафриканский и британский штаммы уже добрались до Франции и начали распространяться внутри страны.

«Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин как в ноябре, более адаптированный, или более жесткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение», — сказал специалист. Он также добавил, что мир имеет дело с «дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем».

С 16 января во Франции действует комендантский час. В стране закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи. Все прибывающие на территорию страны из стран за пределами Евросоюза должны сдать тест на коронавирус перед вылетом и повторить его по прилете во Францию, а после отправиться на обязательный недельный карантин.

Первый режим карантина Франция вводила 17 марта 2020 года, он действовал до 11 мая. Второй локдаун продлился полтора месяца — с 30 октября по 15 декабря.

По официальным данным, число зараженных COVID-19 во Франции превысило 3 миллиона человек, 72,8 тысячи человек с коронавирусом умерли.

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