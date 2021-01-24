Принимавшая колдовской сироп от коронавируса глава Минздрава Шри-Ланки заболела

Принимавшая травяной сироп для предотвращения COVID-19 министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

Официальный представитель министерства здравоохранения страны 23 января подтвердил, что Ванняраччи, которая ранее столкнулась с критикой за употребление и поддержку травяного сиропа от коронавируса, изготовленного колдуном, получила положительный результат теста. Теперь ей придется отправиться на карантин.

В декабре прошлого года тысячи людей собрались в длинных очередях в городе Кегалле, к северо-востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, чтобы заполучить сироп. Это произошло всего через несколько дней после того, как Ванняраччи и несколько других правительственных чиновников публично его употребили.

В свою очередь, врачи заявляли, что нет никаких научных оснований считать, что сироп является лекарством от коронавируса. Предположительно, в его состав входят мед и мускатный орех.