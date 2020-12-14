Россиянам предъявили обвинения за каждого собранного жука на Шри-Ланке

Троим россиянам, собиравшим жуков на Шри-Ланке, предъявили обвинения по 301 пункту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их адвоката Георгия Сухова.

Он пояснил, что по каждому отдельному насекомому были предъявлены обвинения в попытке вывезти их за границу, хотя российские граждане не собирались вывозить жуков из страны.

«Это странно, потому что задержаны ребята были не в аэропорту и не по пути туда, а в национальном парке. Никаких билетов у них на руках не было», — сказал адвокат. Сухов также сообщил, что все материалы дела защите предоставили на сингальском языке, и для работы с ними их придется переводить.

В числе задержанных в мае этого года — сотрудник ростовского зоопарка зоолог Александр Игнатенко. В июле он жаловался на то, что ему и двум другим россиянам не оказывает помощи российское посольство. Свою вину в нарушении законов он отрицает и настаивает, что данная ситуация — это способ цейлонских властей вымогать деньги у иностранцев: ему грозит штраф размером до трех миллионов рублей или 40 лет тюремного заключения.