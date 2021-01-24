Странное отражение в очках мужчины на свидании с девушкой удивило тысячи людей

Пользовательница TikTok с ником @ppidhebwklwosjwpqlqmbdb показала странное поведение мужчины во время свидания и удивила тысячи людей. На это обратила внимание газета Daily Mirror.

23-летняя автор ролика рассказала, что пошла на свидание с мужчиной и сняла, как он воспользовался при ней телефоном. В отражении его очков она заметила, что ее знакомый разглядывает профили других девушек на сайте знакомств Bumble. «К сожалению, это не шутка», — уточнила она.

Пользователи сети посоветовали тиктокерше оборвать все контакты с этим молодым человеком. «Не зря он так и не нашел себе девушку», «Именно в этот момент тебе нужно убегать в дамскую комнату», «Я бы просто ушла. Без объяснений. Просто "пока". Поверь мне, ты почувствуешь себя на высоте», — комментировали зрители.

Некоторые шутливо похвалили девушку за навыки расследования. «Подруга, пожалуйста, подпиши контракт с местными властями. У них есть несколько нераскрытых убийств», — глумились пользователи сети. С момента публикации ролик собрал более 450 тысяч просмотров и 1,6 тысячи комментариев.

Ранее невеста показала на платформе TikTok жестокий поступок жениха на свадьбе и удивила пользователей сети. Во время торжества невеста взяла в руку небольшое количество торта и испачкала жениху рот. Тот решил отомстить возлюбленной, схватил многоуровневый десерт и бросил невесте в лицо.

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