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Президент Польши выступил за санкции против России

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Фото: AGENCJA GAZETA / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда выступил за санкции против России в связи с делом Алексея Навального. Его слова приводит Financial Times.

Политик отметил, что необходимо усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности «Газпрома» в Европейском союзе (ЕС). По его словам, «тогда ситуация с такими делами, как соблюдение международного права, а также прав человека и политических прав в России, начнет сдвигаться вперед», — отметил Дуда.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан предложил ввести антироссийские санкции в связи с делом Алексея Навального. «Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — сказал он, подразумевая встречу глав МИД стран ЕС, на которой участники также обсудят арест россиянина.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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