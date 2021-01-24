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Франция предложила ввести антироссийские санкции из-за Навального

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Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Франция предложила ввести антироссийские санкции в связи с делом Алексея Навального. Об этом заявил глава французского Министерства иностранных дел (МИД) Жан-Ив Ле Дриан. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на запись эфира радиостанции France Inter.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — сказал он, подразумевая встречу глав МИД стран ЕС, на которой участники также обсудят арест россиянина.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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