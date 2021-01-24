Красные руки назвали симптомом смертельной болезни

Покрасневшие ладони могут оказаться одним из симптомов неалкогольного стеатогепатита. К такому выводу пришли врачи американской клиники Mayo.

Медики предупреждают, что эта агрессивная форма жировой болезни печени способна в дальнейшем вылиться в цирроз. Помимо покраснения ладоней, на болезнь могут указывать пожелтение кожи и глаз, вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей и увеличение селезенки.

Утверждается, что к неалкогольному стеатогепатиту склонны люди с избыточным весом, диабетики, а также пациенты с высоким уровнем сахара и жиров в крови.

В августе 2020 года ученые перечислили причины, из-за которых может пострадать печень. Помимо алкоголя, к циррозу печени может привести неправильное употребление фруктов: в них содержится много фруктозы, которая способствует отложению жиров. Также на печень может негативно повлиять малоподвижный образ жизни. Еще одним фактором могут оказаться лекарства, поскольку именно в печени происходит расщепление препаратов.