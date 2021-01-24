Видеопроповеди опального схимонаха Сергия удалили

На YouTube удалены все видеопроповеди опального схимонаха Сергия (в миру Николая Романова). Об этом сообщает ТАСС.

Ролики были размещены на канале Всеволода Могучева, помощника Романова, его также называют пиарщиком Сергия. Сам Могучев сейчас находится под административным арестом по статье о возбуждении ненависти и вражды.

Отлученный от церкви схимонах Сергий арестован на два месяца, до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 («Склонение к самоубийству»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК РФ. Задержанный отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

В ночь на 29 декабря 2020-го бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря.