«Созданную для члена политбюро» машину решили продать за десятки миллионов рублей

Представительский лимузин ЗИЛ-41045, выпущенный в 1984 году, решили продать в России почти за 37 миллионов рублей. Объявление появилось на портале «Авто.ру».

Черный заднеприводный автомобиль с коричневым салоном и автоматической коробкой передач выставили на продажу в Екатеринбурге. В публикации указано, что модель была приобретена в 2004 году и в течение 2005-2006 годов прошла полное восстановление работниками АМО ЗИЛ с использованием оригинальных запасных частей.

По словам владельца, таких машин выпустили всего 19 экземпляров специально для одного из членов политбюро ЦК КПСС.

Ранее в январе сообщалось, что в России 48-летнюю «Волгу» решили продать за миллионы рублей. Речь идет об автомобиле ГАЗ-24 «Волга», выпущенном в 1973 году. Согласно предложению, 48-летняя машина растаможена и стоит на учете в ГИБДД, пробег составляет всего 310 километров.