Стало известно об отставке премьера Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может подать в отставку из-за политического кризиса в стране. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи, передает ТАСС.

О возможной отставке премьера стало известно в понедельник, 25 января. Сообщается, что о решении покинуть пост Конте объявит во вторник, 26 января. «После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле», — говорится в распространенном заявлении.

В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер-министр страны Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза.