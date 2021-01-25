Женщина обнаружила секрет молодости в своем грудном молоке

Жительница шотландского города Глазго обнаружила секрет молодости в собственном грудном молоке. Об этом сообщает The Sun.

30-летняя Си Си Шоффман (Si Si Shoffman) является основательницей бьюти-курса Skin & Aesthetics, который регулярно проводит в соцсетях. В настоящий момент на ее страницу в Instagram подписаны 14 тысяч человек.

Летом 2020 года блогерша родила сына Сиджея (CJ) и решила нанести на лицо молозиво (первое материнское молоко), которое впоследствии благодаря неожиданному омолаживающему эффекту назвала «жидким золотом».

«Оно стимулирует выработку здоровых кожных бактерий, которые борются с любыми вредоносными микроорганизмами. В особенности оно помогает восстановить гормональный баланс, а также содержит природные факторы эпидермального роста, помогающие при регенерации тканей. Таким образом, оно замедляет старение», — пояснила Шоффман. Шотландка добавила, что наносит молоко на очищенную кожу после умывания.

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По словам героини материала, многие подписчики с недоверием относятся к методу, однако, увидев его эффект на фотографиях, осыпают женщину комплиментами. «Очень красивая! Твоя кожа сияет», «Ты выглядишь невероятно, идеальная кожа», «Еще одна плюс грудного ребенка — красивое лицо матери», — пишут ей поклонники в комментариях под постами.

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