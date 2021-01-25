К смерти стилиста Пугачевой и Киркорова привел инородный предмет в его теле

Журналисты раскрыли подробности смерти российского стилиста, эксперта моды и бизнесмена Александра Шевчука. Информация появилась на сайте «Московского комсомольца».

Как пишет издание, причиной смерти Шевчука стали осложнения после операции, во время которой врачи извлекли инородный предмет из его прямой кишки. После процедуры стилиста перевели в реанимацию, однако медики не смогли его спасти.

В день госпитализации Шевчук находился дома с двумя мужчинами (их имена не раскрываются). Они позвонили подруге погибшего и сообщили, что он чувствует себя плохо. Приехавшая на место женщина обнаружила Шевчука, у которого открылось кровотечение, и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали у мужчины некроз тканей.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти стилиста.

Александр Шевчук умер в возрасте 53 лет. Он сотрудничал с такими знаменитостями, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина и Татьяна Овсиенко. Кроме того, эксперт работал в качестве стилиста на передачах «Фабрика звезд», «Две звезды» и «Фактор А». Помимо этого он владел московским салоном красоты «Искра».