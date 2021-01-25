Появились сообщения о смерти стилиста Пугачевой и Киркорова

Российский стилист, эксперты моды и бизнесмен Александр Шевчук умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщила эстрадная певица Лайма Вайкуле на своей странице в Instagram.

Советская и латвийская исполнительница опубликовала в соцсети общую фотографию с Шевчуком. «У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», — подписала 66-летняя Вайкуле пост.

Причину смерти стилиста артистка не уточнила.

Известно, что Александр Шевчук сотрудничал с такими знаменитостями, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина и Татьяна Овсиенко. Кроме того, мужчина работал в качестве стилиста на передачах «Фабрика звезд», «Две звезды» и «Фактор А». Помимо этого, он владел московским салоном красоты «Искра».