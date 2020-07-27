Умер известный дизайнер Кансай Ямамото

Известный японский дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

Дизайнер умер 21 июля, однако его дочь Мираи Ямамото объявила о его кончине только в понедельник, 27 июля. В последние месяцы он боролся с острым миелоидным лейкозом.

Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Он учился в университете Ниппон, а также в нескольких дизайнерских ателье, где изучал моду. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века. Ямамото сотрудничал с музыкантами Элтоном Джоном, Стиви Уандером и Дэвидом Боуи. В начале 90-х он занялся продюсированием масштабных развлекательных мероприятий.

В 2010 году он проявил себя в промышленном дизайне, разработав внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.

В последние годы он сотрудничал с французским домом моды Louis Vuitton при создании коллекции с использованием сюжетов из японского искусства и театра кабуки.