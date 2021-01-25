Путин поручил изменить правила возрастной маркировки книг

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме пересмотреть правила возрастной маркировки произведений литературы и искусства. Такие распоряжения содержатся в документе, опубликованном на сайте Кремля, по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Так, в перечне поручений российского лидера указывается, что необходимо уточнить механизмы законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. В частности, в законе могут закрепить критерии, по которым произведения будут относиться к той или иной категории.

Доклад по этому поводу необходимо представить до 1 мая. Ответственным за поручение Путин назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В октябре 2020-го глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что нынешняя система возрастной маркировки мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Так, «Тихий Дон» имеет маркировку 18+, «Ромео и Джульетта» — 16+, Евангелие и Коран — 16+. «[Маркировки] — это не рекомендации, а императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность», — пояснила парламентарий.

Эта система превратилась в профанацию и на телевидении, отметила она. В частности, мультфильмы «Приключения Буратино», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Малыш и Карлсон» имеют маркировку 16+. Ямпольская предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.

Возрастная маркировка в России обязательна не только для книг, но и для других видов продуктов художественного творчества — фильмов, музыки, спектаклей, выставок, телепрограмм. Норма стала действовать в 2012 году после вступления в силу закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». Исключение составляют только научные, научно-технические, статистические работы, а также работы, имеющие значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Существует пять категорий маркировки — 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.