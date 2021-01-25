Российский рыбак провел 11 часов посреди острова без связи

Российский рыбак провел 11 часов на одном из островов Ангары без связи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области на свой странице в Instagram.

На остров мужчину привез его друг, но забыл забрать. У пострадавшего разрядился телефон, поэтому позвонить и попросить о помощи он не мог. Рыбака заметили местные жители и вызвали спасателей.

От госпитализации он отказался и сейчас чувствует себя нормально.

В декабре прошлого года моряки судна «Александр Санников» спасли двух жителей Ямала со льдины в Карском море. Местные жители двигались по льду на снегоходе и попали в трещину. Снегоход потонул, но ямальцам удалось взобраться на лед.