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Российский рыбак провел 11 часов посреди острова без связи

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Фото: @irk38mchs

Российский рыбак провел 11 часов на одном из островов Ангары без связи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области на свой странице в Instagram.

На остров мужчину привез его друг, но забыл забрать. У пострадавшего разрядился телефон, поэтому позвонить и попросить о помощи он не мог. Рыбака заметили местные жители и вызвали спасателей.

От госпитализации он отказался и сейчас чувствует себя нормально.

В декабре прошлого года моряки судна «Александр Санников» спасли двух жителей Ямала со льдины в Карском море. Местные жители двигались по льду на снегоходе и попали в трещину. Снегоход потонул, но ямальцам удалось взобраться на лед.

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