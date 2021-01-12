Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения чужой собаки

В английском городе Понтефракт, графство Западный Йоркшир, мужчина прыгнул в заледеневшее озеро, чтобы спасти чужого пса. Об этом сообщает газета Yorkshire Evening Post.

Инцидент произошел в субботу, 9 января, примерно в 12:30 по местному времени. 31-летний Дарси Пелл (Darcy Pell) вышел с другом на пробежку и заметил в озере провалившуюся под лед собаку. Бегун нырнул в водоем и, разбивая рукой заледеневшие участки, пробрался к питомцу. Он благополучно доплыл с животным до берега и передал его хозяевам.

Очевидица произошедшего Пола Таун (Paula Town) запечатлела спасение на камеру и выложила ролик в интернет. «Настоящий герой, этот незнакомец спас домашнего пса, который попал в беду в парке Понтефракт», — подписала она видео. Таун рассказала журналистам, что собака пыталась забраться на льдину, но постоянно соскальзывала.

«Я не герой, просто увидел, что собака в беде. К счастью, я увлекаюсь плаванием в ледяной воде и знаю о последствиях. Я побегал после этого, так что ничего страшного. Друг одолжил мне свою куртку, — объяснил Пелл. — Я просто рад, что собака смогла продолжить свою прогулку». Он посоветовал окружающим не повторять его действий, поскольку это может быть опасно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании неизвестная женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонущую в озере собаку. По словам очевидцев, вода была настолько холодной, что жизнь героини находилась в опасности. Свидетели восхитились ее отвагой, помогли выбраться из воды и укутали в теплое пальто.

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