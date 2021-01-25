На Урале драка в кафе закончилась перестрелкой с бойцами Росгвардии

На Урале в кафе «Сопрано» произошла массовая драка, закончившаяся стрельбой по бойцам Росгвардии. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Znak.

По данным издания, потасовка произошла в заведении, расположенном в городе Коркино Челябинской области. В ночь на воскресенье, 24 января, между несколькими клиентами кафе вспыхнула драка. Один из участников побоища выхватил травматический пистолет и отрыл огонь по оппонентам. В результате пострадал 34-летний ранее судимый россиянин, которому сотрудники заведения вызвали скорую помощь.

К месту событий оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Когда они попытались разоружить дебошира, тот оказал сопротивление и выстрелил в 31-летнего бойца, после чего выскочил из кафе и попытался скрыться на автомобиле. Сотрудник правоохранительных органов открыл прицельную стрельбу по колесам автомобиля.

В результате дебошир был задержан. Следственный комитет России возбудил в отношении него дело по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Пострадавший в драке мужчина находится в больнице.

В региональном управлении Росгвардии считают, что их сотрудник правильно применил табельное оружие.

23 июня сообщалось, что Ставропольский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который обстрелял из охотничьего ружья полицейский патруль в парке.